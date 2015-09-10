ФИФА отметила прогресс в подготовке к ЧМ-2018

Делегация представителей ФИФА побывала на нескольких объектах чемпионата мира по футболу 2018 года и осталась довольна ходом подготовки к турниру.

«Мы посетили пять стадионов, еще семь рассмотрели виртуально. Мы очень удовлетворены достигнутым прогрессом. С нетерпением ждем момента, когда недочеты будут устранены», - сказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит.

Делегация побывала на «Лужниках», «Открытие Арене», стадионе «Фишт», «Казань Арене», а также на строительстве стадиона в Петербурге.