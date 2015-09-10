Итальянская прокуратура допросила Капелло о его работе в России

Гуса тоже таскали по судам. Капело потаскают... я думаю допрос имеет и другой подтекст... схемы работы русских с ФИФА (найти официальную зацепку отказать в ЧМ 2018). Может, что видел, что то слышал... предложат сотрудничество.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло был допрошен итальянской прокуратурой на тему доходов, полученных во время пребывания специалиста в России.
Правоохранителей Италии заинтересовали обстоятельства расторжения контракта Капелло со сборной, а также возможное существование второго, неофициального договора.
О неофициальном контракте рассказывал Николай Толстых в бытность президентом РФС. По его словам, сумма этого дополнительного соглашения составляет десять миллионов евро.