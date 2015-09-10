Итальянская прокуратура допросила Капелло о его работе в России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло был допрошен итальянской прокуратурой на тему доходов, полученных во время пребывания специалиста в России.

Правоохранителей Италии заинтересовали обстоятельства расторжения контракта Капелло со сборной, а также возможное существование второго, неофициального договора.

О неофициальном контракте рассказывал Николай Толстых в бытность президентом РФС. По его словам, сумма этого дополнительного соглашения составляет десять миллионов евро.