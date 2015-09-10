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    Итальянская прокуратура допросила Капелло о его работе в России

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло был допрошен итальянской прокуратурой на тему доходов, полученных во время пребывания специалиста в России.

    Правоохранителей Италии заинтересовали обстоятельства расторжения контракта Капелло со сборной, а также возможное существование второго, неофициального договора.

    О неофициальном контракте рассказывал Николай Толстых в бытность президентом РФС. По его словам, сумма этого дополнительного соглашения составляет десять миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 20:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +34

      Смит80 11 сентября 2015, 14:00

      Гуса тоже таскали по судам. Капело потаскают... я думаю допрос имеет и другой подтекст... схемы работы русских с ФИФА (найти официальную зацепку отказать в ЧМ 2018). Может, что видел, что то слышал... предложат сотрудничество.

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      Рейтинг: +5

      Серега23 11 сентября 2015, 08:01

      Это второй тренер по имел с России денег. Первый адвакат нк3

      0
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      Рейтинг: +5

      Серега23 11 сентября 2015, 07:58

      Это второй тренер по имел с России денег. Первый адвакат неудачник, а теперь макароник нечего. 6

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 11 сентября 2015, 00:22

      Забыть бы о нём как о страшном сне!

      -1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 сентября 2015, 00:11

      еще бы симоняна с мутко подтянули!

      1
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      Рейтинг: +193

      westerose 10 сентября 2015, 22:14

      Как то так интересно получается что редко тренера расстаются со сборной хорошо.

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 10 сентября 2015, 21:24

      надо предоставить всю бухгалтерию Италии пусть отымеют его по полной!!!

      -1
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      Рейтинг: +12

      19oleg73 10 сентября 2015, 21:19

      "святой инквизиции" он всё выложил,а прокуратуру можно и за нос поводить.

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