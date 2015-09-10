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    Чалый: «Рубин» не заслуживает того места, которое занимает»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Валерий Чалый сказал, что хотел бы стать полноценным наставником команды, а также рассказал об изменениях в тренировочном процессе.

    «Любой тренер хочет проявить себя. Если бы я сказал, что не хочу быть главным тренером, то это было бы неправдой. Но тренер не футболист, он - разменная монета. Не знаю, какая получится игра в ближайшем матче, но мы сделаем всe возможное, чтобы обыграть «Локомотив». А то, кто будет главным тренером, решит руководство», - говорит Чалый.

    По его мнению, «Рубин» достоин более высокой позиции в таблице.

    «Рубин» не заслуживает места, которое сейчас занимает - ни по своему имиджу, ни по истории, ни по составу, ни по амбициям республики. В матче с «Локомотивом» вы в любом случае увидите команду, которая будет полностью отдаваться игре».

    Чалый утверждает, что тренировочный процесс «Рубина» полностью поменялся, а результат этих изменений можно будет наблюдать во время матчей.

    «Тренировочный процесс изменился на сто процентов. У каждого тренера свое видение футбола и тренировок. Я не говорю, что до этого тренировочный процесс был хорошим или плохим, но каждый тренер видит это по-своему. Сейчас передо мной и помощниками стоит задача объединить команду и подготовить ее. Рисунок игры поменяется, вы сами увидите как».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 19:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +23

      nik. 11 сентября 2015, 03:48

      странная команда Рубин.Похоже на месте есть тренер который готов в это непростое для команды время возглавить клуб при этом Рубин ищет тренера...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      techno 10 сентября 2015, 20:19

      Будем надеяться

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