Чалый: «Рубин» не заслуживает того места, которое занимает»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Валерий Чалый сказал, что хотел бы стать полноценным наставником команды, а также рассказал об изменениях в тренировочном процессе.

«Любой тренер хочет проявить себя. Если бы я сказал, что не хочу быть главным тренером, то это было бы неправдой. Но тренер не футболист, он - разменная монета. Не знаю, какая получится игра в ближайшем матче, но мы сделаем всe возможное, чтобы обыграть «Локомотив». А то, кто будет главным тренером, решит руководство», - говорит Чалый.

По его мнению, «Рубин» достоин более высокой позиции в таблице.

«Рубин» не заслуживает места, которое сейчас занимает - ни по своему имиджу, ни по истории, ни по составу, ни по амбициям республики. В матче с «Локомотивом» вы в любом случае увидите команду, которая будет полностью отдаваться игре».

Чалый утверждает, что тренировочный процесс «Рубина» полностью поменялся, а результат этих изменений можно будет наблюдать во время матчей.

«Тренировочный процесс изменился на сто процентов. У каждого тренера свое видение футбола и тренировок. Я не говорю, что до этого тренировочный процесс был хорошим или плохим, но каждый тренер видит это по-своему. Сейчас передо мной и помощниками стоит задача объединить команду и подготовить ее. Рисунок игры поменяется, вы сами увидите как».