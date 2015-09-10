Инсинье: «Нравится видеть «Ювентус» на дне таблицы»

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал старт сезона для своей команды и турнирное положение «Ювентуса».

«Как болельщику «Наполи» мне нравится видеть «Ювентус» на дне таблицы. У нас с ними здоровое противостояние. Они плохо стартовали, но имеют все возможности подняться, поскольку располагают отличным составом. Но как фан Наполи, я все же надеюсь, что они останутся внизу!», - говорит Инсинье.

Начало сезона в исполнении «Наполи» у Инсинье не вызывает восторга.

«Игра с «Сампдорией» была хорошей, но нам стыдно за результат. Тренер будет работать с нами, чтобы команда играла на высоком уровне все 90 минут. Мы полны мотивации и хотим отомстить «Эмполи» за поражение в прошлом сезоне».

После двух туров Серии А «Ювентус» очков не имеет, а в активе «Наполи» один балл.