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    Инсинье: «Нравится видеть «Ювентус» на дне таблицы»

    Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал старт сезона для своей команды и турнирное положение «Ювентуса».

    «Как болельщику «Наполи» мне нравится видеть «Ювентус» на дне таблицы. У нас с ними здоровое противостояние. Они плохо стартовали, но имеют все возможности подняться, поскольку располагают отличным составом. Но как фан Наполи, я все же надеюсь, что они останутся внизу!», - говорит Инсинье.

    Начало сезона в исполнении «Наполи» у Инсинье не вызывает восторга.

    «Игра с «Сампдорией» была хорошей, но нам стыдно за результат. Тренер будет работать с нами, чтобы команда играла на высоком уровне все 90 минут. Мы полны мотивации и хотим отомстить «Эмполи» за поражение в прошлом сезоне».

    После двух туров Серии А «Ювентус» очков не имеет, а в активе «Наполи» один балл.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2015 19:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      scalette05 11 сентября 2015, 18:58

      вот олень

      -2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 11 сентября 2015, 15:16

      Очередной неаполитанский клоун,такой же как и их президент.Лаурентис своим игрокам там мастер классы по по нелепым высказываниям проводит чтоли?!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 сентября 2015, 09:30

      Это не надолго

      0
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      Рейтинг: +12

      Amadi_MU 11 сентября 2015, 00:33

      В конце сезона лучше такие высказывания делать

      2
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      Рейтинг: +12

      raketa_7 10 сентября 2015, 22:11

      сами тоже, как бы, не сильно оторвались

      -1
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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 10 сентября 2015, 21:50

      вот гном, у самих то 1 очко

      -2
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 10 сентября 2015, 19:48

      Интересно, а как фанату Наполи ему нравится, когда его освистывают на Сан-Паоло?)))

      -1
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