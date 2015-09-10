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    У Виллаш-Боаша самый высокий процент побед среди тренеров «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш имеет наилучшее соотношение побед с другими результатами среди всех специалистов, тренировавших «Зенит».

    В 46-ти матчах под руководством португальца «Зенит» побеждал в 70% случаев.

    Предыдущие наставники питерцев имеют следующие показатели: Лучано Спаллети – 60%, Дик Адвокат – 47%, Властимил Петржела – 50.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.09.2015 19:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 сентября 2015, 22:04

      Имея таких легионеров, да и российские футболисты не ниже классом и проигрывать Крылышкам в Питере.....! Тут никакая статистика не нужна! Ему еще Месси и Роналду подай-вот тогда он будет ставить себе задачу выхода из группы в плей-офф, а без них только попадание в групповой этап лиги Европы! Слабенький тренер и нытик!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 сентября 2015, 20:23

      Со статистикой не поспоришь...получается Андре зря народ ругает)

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      Рейтинг: +22

      Менестрель > ЖОРРО 10 сентября 2015, 21:19

      Поставь меня тренером на одну игру с мухосранском и у меня будет 100% результат. Я буду лучшим тренером Зенита.

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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman > Менестрель 10 сентября 2015, 23:55

      А ты считаешь что он нас мало тренировал?

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