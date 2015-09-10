У Виллаш-Боаша самый высокий процент побед среди тренеров «Зенита»

Имея таких легионеров, да и российские футболисты не ниже классом и проигрывать Крылышкам в Питере.....! Тут никакая статистика не нужна! Ему еще Месси и Роналду подай-вот тогда он будет ставить себе задачу выхода из группы в плей-офф, а без них только попадание в групповой этап лиги Европы! Слабенький тренер и нытик!
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш имеет наилучшее соотношение побед с другими результатами среди всех специалистов, тренировавших «Зенит».
В 46-ти матчах под руководством португальца «Зенит» побеждал в 70% случаев.
Предыдущие наставники питерцев имеют следующие показатели: Лучано Спаллети – 60%, Дик Адвокат – 47%, Властимил Петржела – 50.