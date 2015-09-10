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    РФС наказал «Ростов» из-за Дзюбы

    «Ростов» должен погасить долги по зарплате перед нападающим Артемом Дзюбой, который выступал за клуб в ходе сезона-2013/14. В качестве штрафных санкций РФС запретил клубу регистрировать новых игроков.

    Также на заседании Палаты по разрешению споров было принято решение о том, что «Торпедо» обязано выплатить Кириллу Комбарову задолженность по заработной плате вместе с процентами. Запрет на регистрацию новичков для москвичей продлен.

    Напомним, «Ростову» этим летом уже запрещали заявлять новых игроков, однако в конце августа запрет был снят.

    Источник: РФС

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    10.09.2015 18:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 11 сентября 2015, 13:09

      РФС наказал Ростов-Ростов накажет Спартака.

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 10 сентября 2015, 21:35

      Какая разница? Всё равно трансферное окно закрыто)))

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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > geroin161 11 сентября 2015, 03:05

      В россии нет вроде

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