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    «Халл Сити» отменил дисквалификацию Ливермора и опубликовал заявление в его поддержку

    «Халл Сити» опубликовал заявление, в котором заявил, что хавбек клуба Джейк Ливермор не будет дисквалифицирован из-за подозрения в употреблении наркотиков.

    «Клуб подтверждает, что независимая комиссия Футбольной федерации Англии не выявила вины или халатности игрока, которые бы повлекли за собой положительный результат теста на наркотики, сданного после матча с «Кристал Пэлас».

    Дисквалификация, наложенная клубом, будет отменена. Мы будем поддерживать игрока в ходе его восстановления после периода, который стал очень непростым для него и его семьи», – говорится в нем.

    Ранее сообщалось, что футбольные власти Англии решили не подвергать игрока дисциплинарному наказанию из-за смерти его ребенка.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    10.09.2015 16:58
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