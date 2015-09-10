«Халл Сити» отменил дисквалификацию Ливермора и опубликовал заявление в его поддержку

«Халл Сити» опубликовал заявление, в котором заявил, что хавбек клуба Джейк Ливермор не будет дисквалифицирован из-за подозрения в употреблении наркотиков.

«Клуб подтверждает, что независимая комиссия Футбольной федерации Англии не выявила вины или халатности игрока, которые бы повлекли за собой положительный результат теста на наркотики, сданного после матча с «Кристал Пэлас».

Дисквалификация, наложенная клубом, будет отменена. Мы будем поддерживать игрока в ходе его восстановления после периода, который стал очень непростым для него и его семьи», – говорится в нем.

Ранее сообщалось, что футбольные власти Англии решили не подвергать игрока дисциплинарному наказанию из-за смерти его ребенка.