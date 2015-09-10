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    Мутко: «Нельзя ужесточать лимит, не предпринимая мер по подготовке своих футболистов»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.

    «Не пугайте никого! Есть регламент, сезон идeт. Вместе с клубами мы этот вопрос ещe обсудим. Конечно, наши мысли идут в этом направлении, но ужесточение лимита на легионеров – лишь одна из мер. Этого нельзя делать, не принимая мер по подготовке собственных футболистов.

    Состоится заседание совета по спорту с участием президента страны. Мы рассмотрим вопрос развития футбола и подготовки и использования инфраструктуры, созданной к чемпионату мира. Создана рабочая группа, есть много экспертов, мы принимаем различные предложения. Я сегодня рассматривал предложение, связанное с развитием футбола. Люди пишут, что надо поддержать академии методически и финансово – особенно частные.


    У «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА есть свои академии, и поддержки со стороны они не получают. Нужно работать так, чтобы на вопрос «А где же брать игроков?» ответить – а вот они есть», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 16:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +93

      pravda 11 сентября 2015, 09:24

      А что больше ни у кого нет академий!? Товарищ министр плохо осведомлен...

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 10 сентября 2015, 22:43

      Ужесточение лимита - тупик.

      2
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      Рейтинг: +4

      wumun 10 сентября 2015, 20:49

      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -3
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 10 сентября 2015, 20:14

      Неужели наконец-то дошло?!

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 10 сентября 2015, 20:10

      Когда ответом будет а вот они,вопрос о лимите даже подниматься не будет,да и лимита не будет. Тупица корабельная.

      1
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      Рейтинг: +93

      aviator117 10 сентября 2015, 18:59

      Правильно!

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