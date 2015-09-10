Бибрас Натхо: «Матч с «Зенитом» - одна из самых важных игр года»

Перед игрой с "Зенитом" хавбек ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул высокую значимость для "армейцев" субботнего матча.

"Естественно, все в команде ждут матча с "Зенитом", - заявил израильтянин. - Значимость этого поединка крайне велика, можно сказать, что для нас это одна из самых важных игр года. Мы хорошо начали чемпионат, одержали уже семь побед подряд и намерены и дальше двигаться только вперед. Очень рассчитываем в послезавтрашнем матче на поддержку армейских болельщиков. Надеюсь, они станут для нас настоящим двенадцатым игроком".