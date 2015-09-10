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    Бибрас Натхо: «Матч с «Зенитом» - одна из самых важных игр года»

    Перед игрой с "Зенитом" хавбек ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул высокую значимость для "армейцев" субботнего матча.

    "Естественно, все в команде ждут матча с "Зенитом", - заявил израильтянин. - Значимость этого поединка крайне велика, можно сказать, что для нас это одна из самых важных игр года. Мы хорошо начали чемпионат, одержали уже семь побед подряд и намерены и дальше двигаться только вперед. Очень рассчитываем в послезавтрашнем матче на поддержку армейских болельщиков. Надеюсь, они станут для нас настоящим двенадцатым игроком".

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.09.2015 16:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      raketa_7 10 сентября 2015, 22:10

      не импонирует ни одна из команд, но в этом матче больше хочется чтоб победил ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 сентября 2015, 17:50

      ЦСКА вперед!!!

      -1
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