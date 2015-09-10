«Зенит» надеется, что Виллаш-Боаш доработает свой контракт до конца

В «Зените» рассчитывают удержать главного тренера Андре Виллаш-Боаша до конца контракта. Клуб выразил ему свое доверие.

«У Виллаш-Боаша есть действующий контракт с клубом. «Зенит» полностью доверяет главному тренеру команды и надеется, что его профессионализм позволит доработать контракт до конца», – сообщили в пресс-службе чемпионов России.

Напомним, ранее сообщалось, что португальский специалист планирует покинуть клуб по окончанию текущего сезона.