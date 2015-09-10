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    «Зенит» надеется, что Виллаш-Боаш доработает свой контракт до конца

    В «Зените» рассчитывают удержать главного тренера Андре Виллаш-Боаша до конца контракта. Клуб выразил ему свое доверие.

    «У Виллаш-Боаша есть действующий контракт с клубом. «Зенит» полностью доверяет главному тренеру команды и надеется, что его профессионализм позволит доработать контракт до конца», – сообщили в пресс-службе чемпионов России.

    Напомним, ранее сообщалось, что португальский специалист планирует покинуть клуб по окончанию текущего сезона.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.09.2015 16:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      корабел 10 сентября 2015, 22:18

      Источник - пресс-служба Зенита. Не дирекция. Это заявление ни к чему не обязывает. Просто жест вежливости по отношению к АВБ, чтобы не бросал команду, пока не найдут замену т

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 10 сентября 2015, 22:17

      Это они надеются для того чтобы не искаь сломя голову тренера, а спокойно нового найти за это время

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Менестрель 10 сентября 2015, 21:22

      Пусть валит

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 10 сентября 2015, 19:37

      А я надеюсь, что не доработает...

      0
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