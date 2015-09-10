Ротенберг и Соловьев покинули совет директоров «Динамо»

Борис Ротенберг и Геннадий Соловьев больше не входят в совет директоров московского «Динамо». Ротенберг был президентом клуба с лета 2013 года по лето 2015 года, Соловьев исполнял обязанности вице-президента.

Также совет директоров постановил упразднить обе эти должности. Об этом сообщил заместитель директора клуба по связям с общественностью Илья Кузенкин.

«В четверг прошло заседание совета акционеров «Динамо», на котором был избран состав совета директоров клуба. В него вошли пять человек от общества и четыре человека - от банка ВТБ. От общества «Динамо» в совете директоров клуба будут присутствовать Владимир Проничев, Сергей Сысоев, Владимир Басалаев, Роман Филиппов, Дмитрий Шелепин. От банка ВТБ - Василий Титов, Сергей Горпинченко, Дмитрий Пьянов, Геннадий Солдатенков», – сказал он.