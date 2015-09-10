Перес: «Моуринью не вернется в «Реал»

моур это барселонский казачек засельный)))))) да и посмотрите ща на челсойдов))))) нахер он не нужен))))
По сообщению сope.es, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес исключил возможность приглашения на тренерский пост наставника лондонского «Челси» Жозе Моуринью, который ранее тренировал «сливочных».
«Лучший тренер «Реала» – это Бенитес. Мы не рассматриваем вариант с тем, чтоб снова пригласить в «Реал» Моуринью.
В то же время этот тренер позволил нам сделать важный шаг вперед. При нем команда стала доходить до полуфинала Лиги чемпионов», – заявил Перес.