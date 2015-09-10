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    Перес: «Моуринью не вернется в «Реал»

    По сообщению сope.es, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес исключил возможность приглашения на тренерский пост наставника лондонского «Челси» Жозе Моуринью, который ранее тренировал «сливочных».

    «Лучший тренер «Реала» – это Бенитес. Мы не рассматриваем вариант с тем, чтоб снова пригласить в «Реал» Моуринью.

    В то же время этот тренер позволил нам сделать важный шаг вперед. При нем команда стала доходить до полуфинала Лиги чемпионов», – заявил Перес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 15:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      7brian7 14 сентября 2015, 20:46

      моур это барселонский казачек засельный)))))) да и посмотрите ща на челсойдов))))) нахер он не нужен))))

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 22:02

      Надо вернуть Анчи или Моуриньо, и гнать Переса! Удачи Реалу!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 сентября 2015, 16:58

      Анчелотти лучший тренер... действительно... если бы ему еще не мешали.

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      Рейтинг: +11

      NOVA 10 сентября 2015, 22:40

      лучший тренер был Анчи!!! а когда то Боске! ну уж точно не маур.

      1
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