Перес: «Моуринью не вернется в «Реал»

По сообщению сope.es, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес исключил возможность приглашения на тренерский пост наставника лондонского «Челси» Жозе Моуринью, который ранее тренировал «сливочных».

«Лучший тренер «Реала» – это Бенитес. Мы не рассматриваем вариант с тем, чтоб снова пригласить в «Реал» Моуринью.

В то же время этот тренер позволил нам сделать важный шаг вперед. При нем команда стала доходить до полуфинала Лиги чемпионов», – заявил Перес.