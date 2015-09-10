Сон мог стать игроком «Ливерпуля» или «Манчестер «Сити»

Корейский нападающий Сон Хонг-Мин, который в ходе летнего трансферного окна перешел из «Байера» в «Тоттенхэм» за 22 миллиона фунтов, также получал предложения от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», однако решил все же перебраться именно в Лондон.

Как сообщается, основной мотивацией данного решения стало то, что игрок будет получать в «Тоттенхэме» больше игрового времени, что позволит ему более успешно адаптироваться к английскому футболу.