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    Сон мог стать игроком «Ливерпуля» или «Манчестер «Сити»

    Корейский нападающий Сон Хонг-Мин, который в ходе летнего трансферного окна перешел из «Байера» в «Тоттенхэм» за 22 миллиона фунтов, также получал предложения от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», однако решил все же перебраться именно в Лондон.

    Как сообщается, основной мотивацией данного решения стало то, что игрок будет получать в «Тоттенхэме» больше игрового времени, что позволит ему более успешно адаптироваться к английскому футболу.

    Источник: Tribalfootball

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    10.09.2015 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 10 сентября 2015, 15:46

      Лучше бы в ливерпуль пошел. там больше шансов что то выиграть чем в курятнике

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