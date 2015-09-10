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    Орлов: «Лимитная история сильно повлияла на Виллаш-Боаша»

    Известный телекомментатор Геннадий Сергеевич Орлов поделился своими соображениями о работе Андре Виллаш-Боаша у руля "Зенита". Ранее наставник сине-бело-голубых заявил, что не будет продлевать контракт с питерским клубом и покинет Санкт-Петербург после окончания сезона.

    "Вся эта лимитная история сильно на него повлияла. Он ведь хочет бороться за высокие места в Лиге чемпионов, Лигу Европы он уже выигрывал. И были два-три игрока, с которыми он договорился о переходе в "Зенит", и тут оказалось в связи с изменениями, что его твердое слово не твердое слово. Он сильно из-за этого переживал", - рассказал Орлов.

    "Это повлияло на ряд его высказываний, на поведение, он эмоциональный человек, отсюда этот эпизод с судьей. Он честно работает, у него хороший контакт с футболистами, звездами "Зенита", да, есть два поражения дома, но есть и пять побед. И думаю, "Зенит" сможет проявить себя в Лиге чемпионов", - также отметил он.

    Источник: Р-Спорт

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    10.09.2015 13:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      PetersGol 10 сентября 2015, 19:07

      А как ещё должен был поступать нормальный человек, когда ему расписывали одни условия, а по факту оказалось непонятно что! А Виллаш-Боаш ещё молодой тренер, впереди вся карьера, так зачем её портить!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 10 сентября 2015, 15:29

      Если б не большие отступные,португальца уже вчера могли заменить !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 10 сентября 2015, 15:06

      еще бы самого Орлова куда нибудь...на пенсию

      -1
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