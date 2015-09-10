Орлов: «Лимитная история сильно повлияла на Виллаш-Боаша»

Известный телекомментатор Геннадий Сергеевич Орлов поделился своими соображениями о работе Андре Виллаш-Боаша у руля "Зенита". Ранее наставник сине-бело-голубых заявил, что не будет продлевать контракт с питерским клубом и покинет Санкт-Петербург после окончания сезона.

"Вся эта лимитная история сильно на него повлияла. Он ведь хочет бороться за высокие места в Лиге чемпионов, Лигу Европы он уже выигрывал. И были два-три игрока, с которыми он договорился о переходе в "Зенит", и тут оказалось в связи с изменениями, что его твердое слово не твердое слово. Он сильно из-за этого переживал", - рассказал Орлов.

"Это повлияло на ряд его высказываний, на поведение, он эмоциональный человек, отсюда этот эпизод с судьей. Он честно работает, у него хороший контакт с футболистами, звездами "Зенита", да, есть два поражения дома, но есть и пять побед. И думаю, "Зенит" сможет проявить себя в Лиге чемпионов", - также отметил он.