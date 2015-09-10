Стадион в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 может стать бизнес-центром

Стадион "Волга" в Нижнем Новгороде, который станет одной из арен, принимающих у себя игры чемпионата мира 2018 года, после проведения турнира будет использован в качестве бизнес-площадки. С таким заявлением выступил министр спорта нижегородского региона Сергей Панов.

"Мы заинтересованы, чтобы площади на стадионе, которые освободятся после чемпионата мира, использовались как бизнес-площадки или скай-боксы, как это делается в Европе", - отметил Панов.

По его словам, на нижегородском стадионе также будут открыты рестораны и фитнес-клубы. Кроме того, "Волга" должна стать местом для проведения разного рода концертов, выставок и иных культурных мероприятий.