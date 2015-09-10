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    Стадион в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 может стать бизнес-центром

    Стадион "Волга" в Нижнем Новгороде, который станет одной из арен, принимающих у себя игры чемпионата мира 2018 года, после проведения турнира будет использован в качестве бизнес-площадки. С таким заявлением выступил министр спорта нижегородского региона Сергей Панов.

    "Мы заинтересованы, чтобы площади на стадионе, которые освободятся после чемпионата мира, использовались как бизнес-площадки или скай-боксы, как это делается в Европе", - отметил Панов.

    По его словам, на нижегородском стадионе также будут открыты рестораны и фитнес-клубы. Кроме того, "Волга" должна стать местом для проведения разного рода концертов, выставок и иных культурных мероприятий.

    Источник: ТАСС

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    10.09.2015 13:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23

      nik. 10 сентября 2015, 18:25

      Волгу н.н. на НОВЫЙ СТАДИОН! Это было бы справедливо и в отношении команды и в отношении боллельщиков!

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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 10 сентября 2015, 15:04

      перспективно

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2015, 14:59

      я так и знал весь ЧМ это пиар Путина перед миром никакой футбол ему не нужен и когда сейчас что то говорят о развитие футбола это очередной мы всех в сартире замочим Деньги выкинуты на ветер точно так же и в Волгограде и Калининграде строят стадионы а команд в этих городах нет и некому играть и некому смотреть

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 > Garrincha58 10 сентября 2015, 18:59

      Че несешь??? В городах миллиониках не кому смотреть футбол??? Тем более в Волгограде! Тебе Путин не сниться??

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 10 сентября 2015, 14:45

      Долбо..бы

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      Рейтинг: +24995

      bset 10 сентября 2015, 13:42

      Ну да, ЧМ пройдет и сборную можно будет распускать.

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