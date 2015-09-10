Вернблум: «Зенит» – очень сильный соперник»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал предстоящую встречу с «Зенитом» и матч против «Вольфсбурга»:

– Послезавтра у ЦСКА игра с «Зенитом». Согласны, что это очень важный матч?

– Конечно! С «Зенитом» всегда сложные игры, это очень сильный соперник. Надеюсь, мы победим и еще больше оторвемся от конкурентов.

- А про группу в Лиге чемпионов что скажете?

– Будет очень интересно. Конечно, из четвертой корзины нам выпал самый сильный соперник – «Вольфсбург», с которым мы встретимся уже на следующей неделе. Любой другой вариант стал бы более приемлемым для нас.

Впрочем, у меня нет сомнений, что ЦСКА ждут очень увлекательные матчи. Постараемся выступить успешно, – заявил швед.