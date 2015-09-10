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    Вернблум: «Зенит» – очень сильный соперник»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал предстоящую встречу с «Зенитом» и матч против «Вольфсбурга»:

    – Послезавтра у ЦСКА игра с «Зенитом». Согласны, что это очень важный матч?

    – Конечно! С «Зенитом» всегда сложные игры, это очень сильный соперник. Надеюсь, мы победим и еще больше оторвемся от конкурентов.

    - А про группу в Лиге чемпионов что скажете?

    – Будет очень интересно. Конечно, из четвертой корзины нам выпал самый сильный соперник – «Вольфсбург», с которым мы встретимся уже на следующей неделе. Любой другой вариант стал бы более приемлемым для нас.

    Впрочем, у меня нет сомнений, что ЦСКА ждут очень увлекательные матчи. Постараемся выступить успешно, – заявил швед.

    Источник: Бобсоккер

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    10.09.2015 13:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 сентября 2015, 17:51

      ЦСКА вперед!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2015, 15:01

      Зенит сейчас слаб в двойне так что кони выиграют без проблем

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Garrincha58 10 сентября 2015, 19:32

      как бы он слаб не был там собраны очень сильные мастера, почти любой игрок может решить исход встречи...по сути слабость зенита это их внутренние проблемы клуба.будет интересный матч!главное что бы не было грубости и фернандес если выйдет его берегли.

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 10 сентября 2015, 13:51

      Да рубилово будет

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