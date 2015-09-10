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    Корнеев: «Виллаш-Боаш поступил неинтеллигентно»

    Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев прокомментировал заявление португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша о уходе после окончания текущего сезона.

    "Считаю, что тренер поступил неинтеллигентно, заявив во всеуслышание, что он собирается покинуть команду и не хочет продлевать контракт с "Зенитом". Тем более в этой ситуации, которая сложилась.

    Если тренер сказал что уйдет, то для руководства "Зенита" наступает предельная ясность. Имеет ли смысл держать человека, который думает об уходе? Руководство оценит эти заявления и или попытается тренера переубедить, или будет предпринимать какие-то действия.

    Пока ничего неизвестно, но, учитывая политику футбольного клуба последних лет, видно, что пока российским специалистам не отдавалось предпочтения. Будут ли в Петербурге рассматривать такую возможность - большой вопрос", - считает Корнеев.

    Источник: Р-Спорт

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    10.09.2015 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 10 сентября 2015, 15:09

      Семака надо ставить.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 10 сентября 2015, 13:35

      Пришла пора(к сожалению)избавляться от рыжего,и чем скорее-тем лучше для всех

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 сентября 2015, 12:29

      Он хочет,что бы с ним контракт разорвали и выплатили неустойку!Все предельно ясно.

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