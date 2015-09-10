Ерохин: «Чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит высокие цели»

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин рассказал, что не против перейти в команду, где он рос бы как футболист.

– Как считаете, если мы в букмекерской конторе сделаем ставку на то, что зимой Александр Ерохин перейдет в другую команду, – выиграем?

– Я бы на это не поставил. Сейчас я футболист «Урала». Хочу ли расти? Конечно. И прекрасно понимаю: чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит перед собой более высокие цели.

– Российскую? Интерес к вам приписывают «Спартаку», «Локомотиву»…

– Я и в Европу не откажусь поехать.

– Английский знаете?

– В магазине объясниться смогу.

– Разговоры о «Спортинге» – слухи?

– Интерес был, но конкретного предложения португальцы не сделали. Вариант интересный, я был бы не против. В матчах с ЦСКА «Спортинг» смотрелся хорошо.

– В юности за какую команду болели?

– За «Манчестер Юнайтед» с Бекхэмом, Гиггзом, Скоулзом. Нравился Зидан – его техника, видение футбола, поведение на поле. А в России – за «Локомотив», я же из его школы. Когда уехал, какое-то время в душе считал себя «железнодорожником», потом это чувство остыло.

– Почему «Локо» не пригодились?

– Объяснили просто – не подошел. Выпускной год, нас отсматривали сначала в Москве, потом на сборах – первом, втором... Сказали, что со мной контракт не подпишут. Конечно, было обидно – я надеялся попасть в дубль, дальше развиваться.