«Наполи» зимой вернется к переговорам по Бельханда

Полузащитник киевского "Динамо" Юнес Бельханда может покинуть украинский клуб во время следующего трансферного окна. В услугах марокканца по-прежнему заинтересован итальянский "Наполи".

Скауты неаполитанцев будут пристально следить за выступлениями Юнеса в ближайшие месяцы. Отмечается, если "Наполи" устроят показатели Бельханда, то итальянский клуб вступит в переговоры с "Динамо" по трансферу атакующего полузащитника уже ближайшей зимой.

Ранее сам футболист неоднократно заявлял, что не против смены клубной прописки. Кроме того, «Наполи» пытался заполочить футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что Бельханда перешел в киевский клуб из "Монпелье" в 2013 году за 8,5 миллиона евро, подписав контракт до 2018 года.