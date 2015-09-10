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    «Наполи» зимой вернется к переговорам по Бельханда

    Полузащитник киевского "Динамо" Юнес Бельханда может покинуть украинский клуб во время следующего трансферного окна. В услугах марокканца по-прежнему заинтересован итальянский "Наполи".

    Скауты неаполитанцев будут пристально следить за выступлениями Юнеса в ближайшие месяцы. Отмечается, если "Наполи" устроят показатели Бельханда, то итальянский клуб вступит в переговоры с "Динамо" по трансферу атакующего полузащитника уже ближайшей зимой.

    Ранее сам футболист неоднократно заявлял, что не против смены клубной прописки. Кроме того, «Наполи» пытался заполочить футболиста в летнее трансферное окно.

    Напомним, что Бельханда перешел в киевский клуб из "Монпелье" в 2013 году за 8,5 миллиона евро, подписав контракт до 2018 года.

    Источник: Calciomercato

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    10.09.2015 10:22
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