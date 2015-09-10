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    Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировочным процессом Ван Гаала

    Несколько ведущих футболистов «Манчестер Юнайтед» высказали претензии главному тренеру команды Луи ван Гаалу в связи с неправильным, по их мнению, тренировочным процессом команды.
    Лидеры «МЮ» считают тренировки голландца слишком жесткими, предлагая специалисту внести больше креатива в занятия команды, считая что это влияет на низкую результативность манкунианцев на старте чемпионата.
    Однако, сообщается, что специалист не принял к сведению просьбы футболистов, продолжая выбранный подход к тренировкам.

    Источник: The Times

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    10.09.2015 09:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      Fanat APL 10 сентября 2015, 20:07

      Не забывайте что из Англии только МЮ, Челси и Ливерпуль выигрывали ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +13

      Fanat APL 10 сентября 2015, 20:05

      А мешки шити в этом сезоне хоть из группы выйдут ЛЧ? или опять 18 финала и вылет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Fanat APL 10 сентября 2015, 19:47

      Посмотрите на сборную Голандии с ним и без него

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Fanat APL 10 сентября 2015, 19:46

      Вам диванным экспертам не дадут тренировать даже клуб из Гондураса. А он ВЕликий тренер. Не вам его судить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 10 сентября 2015, 11:18

      давай, вандал, гоняй коровник! ))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 10 сентября 2015, 10:01

      в этом сезоне мумушня в лч не попадет

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 сентября 2015, 10:01

      С этит тренером МЮ не стать чемпионом!

      -1
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