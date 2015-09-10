Банк ВТБ передаст 74% акций ЗАО «Динамо» объединению ВФСО «Динамо»

Сегодня состоится собрание акционеров футбольного клуба «Динамо», где начнется процедура передачи 74% акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» от их нынешнего владельца банка ВТБ общественно-государственному объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Оставшимся пакетом акций уже владеет ВФСО «Динамо». Бывший исполнительный директор клуба Роман Дьяков рассказал о механизме передачи операции.



«Для исправления ситуации с отчетностью УЕФА нужен целый комплекс мер, и передача акций от ВТБ обществу — только первая из них, но неизбежная. Разумеется, ВТБ не может просто так взять и отдать акции ВФСО «Динамо», поскольку тогда у банка не сойдется отчетность.

Акции клуба имеют свою стоимость, которая оценивается достаточно высоко, пусть с точки зрения реального бизнеса в России ни один футбольный клуб не стоит ничего. Допустим, на балансе банка эти акции оцениваются в 1 млрд рублей. Если ВТБ их просто дарит, значит, у них убыток в 1 млрд рублей. А если продают за 1 млрд с рассрочкой платежа, допустим, на 10 лет по 100 млн, то убытка вообще нет. Просто в доходах будущего периода они 10 лет будут списывать по 100 млн непоступающей выручки.

Задолженность «Динамо» перед ВТБ будет зафиксирована документально, и ее можно будет посмотреть, но никаких гарантий, что она может быть погашена, никто предъявить не может. Вроде бы УЕФА касается только непосредственно дел футбольного клуба, а не взаимоотношений бывшего и будущего держателей контрольного пакета акций. Но неизвестно, как аудиторы УЕФА оценивают в управленческом учете факт передачи акций. На момент заключения сделки, как часто случается в российской практике, или на момент завершения сделки (когда стороны подписывают акт о выполнении договора), как предпочитают в Европе.

Если второе, то УЕФА может не признать факт смены собственника свершившимся», – отметил Дьяков.