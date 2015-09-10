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    Моратти: «Михайлович заслужил работу в «Милане»

    Бывший глава "Интера" Массимо Моратти с нетерпением ждет миланского дерби, в котором встретятся Роберто Манчини и его бывший помощник в составе "нерадзурри" Синиша Михайлович.

    "Честно говоря, дерби – это та игра, перед которой вы проводите бессонные ночи. Манчини и Михайлович два хороших друга. Синиша очень умный человек, он умеет учиться, что помогло перенять много хорошего при работе с Манчини.

    Я рад, что он работает в таком серьезном клубе. Он заслуживает, чтобы работать на таком высоком уровне. Это будет не так легко, но я желаю ему всего наилучшего", - рассказал Моратти в интервью Inter Channel.

    Матч 3-го тура серии А состоится в воскресенье, 13 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 08:31
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