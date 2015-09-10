Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панюков: «Лучше играть за тысячу в Португалии или Словакии, нежели сидеть за полмиллиона в Премьер-лиге»

    Экс-нападающий "Динамо" Андрей Панюков, перешедший в клуб французской Лиги 2 "Аяччо" считает, что молодым футболистам не нужно бояться пробовать себя в зарубежных чемпионатах, пусть даже и более слабых, чем российских.

    "Мой пример показывает, что не нужно бояться уезжать в другие чемпионаты, пусть даже и слабее, чем российский. Считаю, что из Литвы гораздо проще уехать в ведущие европейские чемпионаты, чем из России. В «Атлантасе» мне доверяли, предоставляли большое количество игрового времени, я регулярно забивал. От чемпионата Литвы у меня остались только самые хорошие впечатления.

    Лучше играть за тысячу евро в какой-нибудь Португалии или Словакии, нежели сидеть за полмиллиона в премьер-лиге. Играя в Европе, больше шансов, что тебя заметят и куда-нибудь пригласят. А вообще каждый выбирает то, что хочет", - считает Панюков.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11