Мальдини: «Балотелли уже не ребенок»

Чезаре Мальдини оценил шансы заиграть Марио Балотелли в "Милане" после очередного возвращения в Италию.

"Балотелли уже не ребенок. Он должен понимать то, что он хочет получить от жизни. Многие хотели бы видеть Марио в "Милане", многие любят и верят в него. Что еще ему нужно?

Надеюсь, он оставит свою прошлую жизнь позади. Очень верю в это, так как у него есть все для того, чтобы заиграть в "Милане", - приводит слова Мальдини La Gazzetta Dello Sport.

В ближайшее воскресенье "Милану" предстоит встреча с "Интером" в рамках 3-го тура серии А.