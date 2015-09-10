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    Мальдини: «Балотелли уже не ребенок»

    Чезаре Мальдини оценил шансы заиграть Марио Балотелли в "Милане" после очередного возвращения в Италию.

    "Балотелли уже не ребенок. Он должен понимать то, что он хочет получить от жизни. Многие хотели бы видеть Марио в "Милане", многие любят и верят в него. Что еще ему нужно?

    Надеюсь, он оставит свою прошлую жизнь позади. Очень верю в это, так как у него есть все для того, чтобы заиграть в "Милане", - приводит слова Мальдини La Gazzetta Dello Sport.

    В ближайшее воскресенье "Милану" предстоит встреча с "Интером" в рамках 3-го тура серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 10 сентября 2015, 10:29

      он не вернется в это днище

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