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    Кирьяков: «Пока Игнашевича заменить некем»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил игру форварда Артема Дзюбы, оформившего покер в отборочном матче к Евро-2016 с Лихтенштейном (7:0). Специалист также высказал озабоченность из-за отсутствия конкуренции на позиции центрального защитника, где нет достойной замены Сергею Игнашевичу.

    "Забивать — это дело нападающих. И абсолютно неважно — слабый или сильный соперник. Если есть возможность, то надо поражать ворота противника. Уверен, что эти голы будут только лишний раз мотивировать Артема. Покер подарил уверенность Дзюбе, что сейчас он основной нападающий нашей сборной. В остальных матчах нападающий должен доказать, что эти голы не были случайными. Надеемся, что уже скоро он продолжит свою голевую серию.

    Не могу не отметить и Сергея Игнашевича. 110 матчей за сборную обусловлены тем, что у него нет конкурентов на данной позиции. Все футбольные специалисты надеются, что в скором времени появятся молодые игроки, которые смогут достойно заменить Игнашевича на этой важной позиции центрального защитника. Как только это произойдет, можно будет говорить о завершении карьеры для Игнашевича, а пока кандидатов на эту роль нет и одна надежда остается на игрока ЦСКА. Если Сергей себя и дальше будет держать в хорошей форме, то сможет спокойно сыграть на чемпионате Европы", - сказал Кирьяков.

    Источник: Известия

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    10.09.2015 07:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2015, 09:11

      Лучше бы Дьякова место него привлекали бы.Давно пора его в сборной наигрывать.

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