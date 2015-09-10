«Реал» не будет покупать Де Хеа зимой

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно покупать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Напомним, контракт голкипера с английским клубом истекает по окончании текущего сезона.

«Мы однозначно не будем подписывать Де Хеа в январе. Мы сделали все, что могли, но не получили от «Манчестер Юнайтед» нужных документов, потому что они не имеют навыка заключения сделок в последний день, как это. год назад было с Коэнтрау», –сказал Перес.