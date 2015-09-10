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    «Реал» не будет покупать Де Хеа зимой

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно покупать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Напомним, контракт голкипера с английским клубом истекает по окончании текущего сезона.

    «Мы однозначно не будем подписывать Де Хеа в январе. Мы сделали все, что могли, но не получили от «Манчестер Юнайтед» нужных документов, потому что они не имеют навыка заключения сделок в последний день, как это. год назад было с Коэнтрау», –сказал Перес.

    Источник: Cadena Cope

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    10.09.2015 06:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 10 сентября 2015, 09:56

      теперь наверно захотят бесплатно его получить летом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 10 сентября 2015, 09:20

      Эта мыльная опера реально уже задолбала....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 10 сентября 2015, 09:20

      Да и хорошего кипера подставили можно сказать

      0
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 10 сентября 2015, 09:19

      Лол, вот это он отжог! И это даже после публикации стенограммы переговоров! Опозорились на всю Европу! Правда что "пригорает"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 10 сентября 2015, 09:04

      Забавно у Переса пригорает. Будем не будем, как у телки на свидании.

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