Семин: «Выдержит ли Аленичев давление?»

Главный тренер "Анжи" Юрий Семин лестно отозвался о работе своего коллеги Дмитрия Аленичева в "Спартаке".

"На "Спартак" Мурата Якина не ходило столько народу, как сейчас на команду Дмитрия Аленичева. И в самой команде я наблюдаю всплеск эмоций, которого не было со времен Владимира Федотова. Посмотрите, с какой жаждой выходят на поле футболисты.

Мне Аленичев особо импонирует тем, что бросил политическую карьеру и отправился в низы российского футбола. Не из-за денег, а потому что футбол - часть его жизни. В нем он прошел как успешные, так и тяжелые моменты, познал не только большие победы, но и поражения

Он не понаслышке знает нюансы чемпионской игры "Спартака". И болельщики еще сильнее поддерживают красно-белых, лучше ведут себя на трибунах, чувствуя, что во главе команды их человек, который в клубе душой и телом, который их понимает.

Но "Спартак" - сложная команда, вокруг него много советчиков из числа больших руководителей. Выдержит Аленичев давление - все у него будет хорошо, состав у него, на мой взгляд, неплохой, хотя и не такой сильный, как у "Зенита". И не такой стабильный, как у ЦСКА. Но Аленичеву представился хороший шанс, и от него многое зависит, как пойдeт дальше", - рассказал опытный специалист.

После семи туров "Спартак" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги.