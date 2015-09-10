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    Семин: «Выдержит ли Аленичев давление?»

    Главный тренер "Анжи" Юрий Семин лестно отозвался о работе своего коллеги Дмитрия Аленичева в "Спартаке".

    "На "Спартак" Мурата Якина не ходило столько народу, как сейчас на команду Дмитрия Аленичева. И в самой команде я наблюдаю всплеск эмоций, которого не было со времен Владимира Федотова. Посмотрите, с какой жаждой выходят на поле футболисты.

    Мне Аленичев особо импонирует тем, что бросил политическую карьеру и отправился в низы российского футбола. Не из-за денег, а потому что футбол - часть его жизни. В нем он прошел как успешные, так и тяжелые моменты, познал не только большие победы, но и поражения

    Он не понаслышке знает нюансы чемпионской игры "Спартака". И болельщики еще сильнее поддерживают красно-белых, лучше ведут себя на трибунах, чувствуя, что во главе команды их человек, который в клубе душой и телом, который их понимает.

    Но "Спартак" - сложная команда, вокруг него много советчиков из числа больших руководителей. Выдержит Аленичев давление - все у него будет хорошо, состав у него, на мой взгляд, неплохой, хотя и не такой сильный, как у "Зенита". И не такой стабильный, как у ЦСКА. Но Аленичеву представился хороший шанс, и от него многое зависит, как пойдeт дальше", - рассказал опытный специалист.

    После семи туров "Спартак" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2015 06:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 11 сентября 2015, 09:43

      Удачи Дима!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2015, 10:16

      ПУСТЬ У НЕГО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 сентября 2015, 10:06

      Удачи и побед.

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