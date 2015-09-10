Элканн: «Ювентус» - это долгосрочный проект»

Патрон туринского "Ювентуса" Джон Элканн не торопится делать выводы по результатам лишь нескольких матчей в нынешнем сезоне. В первых двух матчах его команда уступила "Удинезе" дома и на выезде "Роме".

"Я остаюсь оптимистом. Наша команда заметно изменилась в межсезонье, но мы строим долгосрочный проект. Средний возраст игроков уменьшился, но большая часть из них имеет опыт выступления в национальных командах. Игроки должны научиться играть как одна команда. И у нас есть вера в это", - рассказал Элканн на международной выставке, которая проходит в эти дни в Милане.

"Ювентус" выиграл скудетто четыре раза подряд, дополнив свои трофеи в прошлом году Кубком Италии, а так же выйдя в финал Лиги чемпионов.