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    Элканн: «Ювентус» - это долгосрочный проект»

    Патрон туринского "Ювентуса" Джон Элканн не торопится делать выводы по результатам лишь нескольких матчей в нынешнем сезоне. В первых двух матчах его команда уступила "Удинезе" дома и на выезде "Роме".

    "Я остаюсь оптимистом. Наша команда заметно изменилась в межсезонье, но мы строим долгосрочный проект. Средний возраст игроков уменьшился, но большая часть из них имеет опыт выступления в национальных командах. Игроки должны научиться играть как одна команда. И у нас есть вера в это", - рассказал Элканн на международной выставке, которая проходит в эти дни в Милане.

    "Ювентус" выиграл скудетто четыре раза подряд, дополнив свои трофеи в прошлом году Кубком Италии, а так же выйдя в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2015 06:23
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