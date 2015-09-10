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    Орлов: «Дзюба избавляется от комплексов»

    Известный российский комментатор Геннадий Орлов полагает, что голевые успехи нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Халка в своих сборных помогут и клубу.

    «Дзюба забил пять мячей за два матча, играя за сборную страны. Он утверждается как нападающий национальной команды, избавляется от ненужных комплексов, неуверенности, приобретает необходимый дух — для спорта это самое главное. Я бы еще и Халка отметил, который после своего возвращения в сборную Бразилии в двух матчах забил два мяча. Думаю, что это настроение должно передаться всем зенитовцам», - говорит Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    10.09.2015 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      прево 10 сентября 2015, 08:59

      Да чем помогут им ,когда нет мозгов в команде типа Широкова

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