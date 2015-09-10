Орлов: «Дзюба избавляется от комплексов»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов полагает, что голевые успехи нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Халка в своих сборных помогут и клубу.

«Дзюба забил пять мячей за два матча, играя за сборную страны. Он утверждается как нападающий национальной команды, избавляется от ненужных комплексов, неуверенности, приобретает необходимый дух — для спорта это самое главное. Я бы еще и Халка отметил, который после своего возвращения в сборную Бразилии в двух матчах забил два мяча. Думаю, что это настроение должно передаться всем зенитовцам», - говорит Орлов.