Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чугайнов: «Задача Слуцкого в сборной – побороть менталитет игроков»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов прокомментировал игру национальной команды под руководством Леонида Слуцкого и поделился мнением о трудностях, которые ждут наставника при работе со сборниками.

    «Для Капелло как типичного итальянского прагматика главное — не пропустить. У Слуцкого же акцент на атаку. Бросается в глаза, что впереди команда действует более раскрепощенно. С вдохновением. С желанием не просто отбиться, а сотворить на поле что-нибудь красивое. Теперь за сборной наблюдать гораздо интереснее», - говорит Чугайнов.

    По мнению бывшего игрока, помешать Слуцкому может отношение к делу, характерное для российских футболистов.

    «Смущает одно - особенность российского менталитета. Любая смена тренера сопровождается эмоциональным подъемом. Когда же начинается рутинка, запал у нас быстро пропадает. Это самое тяжелое, что ждет Слуцкого. Его задача — сделать так, чтобы у футболистов глаза горели постоянно».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 10 сентября 2015, 06:38

      у Слуцкого осталось 2 матча, думаю, на эти игры запала должно хватить. А потом ему надо бежать оттуда, иначе со сборниками позора потом не оберется. Пусть работает с ЦСКА, там у него хорошо получается, а серьезно тренировать сборную - это, конечно, почетно, но огромный риск получить репутацию очередного неудачника, если игроки сборной вдруг устанут играть с запалом

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11