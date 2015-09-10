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    Слуцкий: «Поменять бы «Вольфсбург» на другую команду, я был бы супердоволен»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий размышляет о перспективах клуба на групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению наставника, группа у ЦСКА легче, чем в прошлом сезоне.

    "Нам достался лучший вариант из первой корзины. И худший – из четвертой. Эх, поменять бы «Вольфсбург» на любую другую команду, даже на Менхенгладбах... Я был бы супердоволен! Но давайте так. «Бавария» сильнее, чем «Манчестер Юнайтед»? Сильнее. «Манчестер Сити» сильнее "Вольфсбурга"? А «Рома» сильнее ПСВ?», - задается риторическими вопросами Слуцкий.

    Тренер считает, что в такой группе реален любой исход борьбы.

    «Выходит, мы получили группу попроще, чем в прошлом году. А ведь тогда мы до последнего тура боролись за выход в 1/8 финала! Ярко выраженного аутсайдера нет. Но все реально».

    Источник: Sports.ru

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    10.09.2015 01:26
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