Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варан: «Моуринью пнул меня под зад»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал о своем опыте работы под руководством Жозе Моуринью. По словам футболиста, португалец научил его выкладываться на тренировках полностью.

    «Во время моего второго года пребывания в «Реале» Моуринью пнул меня под зад, потому что я не справлялся и не делал на поле того, что он от меня требовал. Он упрекнул меня в том, что я мало бегаю на тренировках, и моей первой реакцией было пробормотать: «Ой, да ладно». Но я знал, что он был прав. Я выложился не до конца», - поведал Варан.

    Футболист доволен, что ему довелось поработать с Моуринью.

    «Моуринью не нужны длинные речи. Он говорит прямо и по делу. Все, что он говорил мне, было для моего же блага. Без такого постоянного давления я могу начать почивать на лаврах».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 22:13

      ))) Я бы дал ему достойный ответ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      anvar 067 10 сентября 2015, 05:56

      Молодцы оба

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11