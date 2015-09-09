Мостовой: «Не надо трогать мою жизнь»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил главному тренеру национальной команды Леониду Слуцкому, который назвал Мостового дилетантом в тренерском деле.

«Мне прочитали высказывания Слуцкого. Повторю главное, которое касается не только тренера сборной, но и вообще футбола: совмещение для меня неприемлемо, у нас достаточно тренеров, которые способны работать со сборной. И второе: люди, которые отдали жизнь футболу, для меня всегда будут выше тех, кто в этот футбол пришел просто потому, что так сложилась их жизнь. И не надо мне указывать, что говорить, а что нет. Не придумываю ничего, что вижу, то и говорю.

И у меня просьба – не надо трогать мою жизнь, как футбольную, ту, что на поле, так и ту, что была после», - сказал Мостовой.