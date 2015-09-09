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    Орлов: «Болельщики в Петербурге говорят только о Виллаш-Боаше»

    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не имеет конфликта со своими подопечными.

    «Конечно, сейчас болельщики в Петербурге говорят только об одном – о тренере. Ситуация действительно сложная, но все же Виллаш-Боаш по-прежнему управляет игроками, внутри команды нет конфликтов. Возможно, есть конфликт болельщиков с тренером, судей с тренером, КДК с тренером, но игроки с тренером не конфликтуют. Я думаю, что именно в этом и есть залог успеха в ближайших матчах, ведь после ЦСКА сине-бело-голубым играть с «Валенсией», - уверен Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2015, 23:02

      ближайшие два матча Зенит проиграет да и дальше будет не лучше так что АВБ деньки сочтены

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      ...
      Рейтинг: +20

      ShaDo > Garrincha58 9 сентября 2015, 23:57

      Что-то рановато Зенит похоронил

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