Орлов: «Болельщики в Петербурге говорят только о Виллаш-Боаше»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не имеет конфликта со своими подопечными.

«Конечно, сейчас болельщики в Петербурге говорят только об одном – о тренере. Ситуация действительно сложная, но все же Виллаш-Боаш по-прежнему управляет игроками, внутри команды нет конфликтов. Возможно, есть конфликт болельщиков с тренером, судей с тренером, КДК с тренером, но игроки с тренером не конфликтуют. Я думаю, что именно в этом и есть залог успеха в ближайших матчах, ведь после ЦСКА сине-бело-голубым играть с «Валенсией», - уверен Орлов.