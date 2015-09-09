Хави: «Ван Гаал – идеальный тренер»

Полузащитник клуба «Аль-Садд» и бывший футболист «Барселоны» Хави прокомментировал критику в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала, под руководством которого испанец играл в каталонском клубе с 1997 года по 2000, а также в сезоне-2002/03.

«Болельщики критикуют ван Гаала как личность, поскольку он является прямолинейным человеком. Кроме того, его считают высокомерным. Во времена пребывания в «Барселоне» ван Гаал и его методы работы опережали свое время. Он работал над тем, чтобы довести до совершенства тренировки команды, а также постоянно пытался улучшить тактические и технические стороны нашей игры», - говорит Хави.

Футболист не сомневается в светлом будущем «Манчестер Юнайтед» под руководством ван Гаала.

«Сейчас же он является идеальным тренером. В долгосрочной перспективе голландец способен достичь успеха с МЮ. Он будет делать все необходимое, чтобы команда была предельно сильна и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Я уверен, что он добьется выдающихся результатов в Манчестере».