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    Хави: «Ван Гаал – идеальный тренер»

    Полузащитник клуба «Аль-Садд» и бывший футболист «Барселоны» Хави прокомментировал критику в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала, под руководством которого испанец играл в каталонском клубе с 1997 года по 2000, а также в сезоне-2002/03.

    «Болельщики критикуют ван Гаала как личность, поскольку он является прямолинейным человеком. Кроме того, его считают высокомерным. Во времена пребывания в «Барселоне» ван Гаал и его методы работы опережали свое время. Он работал над тем, чтобы довести до совершенства тренировки команды, а также постоянно пытался улучшить тактические и технические стороны нашей игры», - говорит Хави.

    Футболист не сомневается в светлом будущем «Манчестер Юнайтед» под руководством ван Гаала.

    «Сейчас же он является идеальным тренером. В долгосрочной перспективе голландец способен достичь успеха с МЮ. Он будет делать все необходимое, чтобы команда была предельно сильна и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Я уверен, что он добьется выдающихся результатов в Манчестере».

    Источник: Football

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    09.09.2015 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Fanat APL 10 сентября 2015, 20:03

      Мнения Хави и диванных экспертов расходятся. Куда ему до них? Ван Галь всегда был добротным тренером не желающим отдавать инициативу правления команды игрокам. Дисциплина одно из составляющих успешной работы

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