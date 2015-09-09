Футбольная ассоциация Англии поддержала использование видеотехнологий

Футбольная ассоциация Англии в лице технического директора своего судейского корпуса Ховада Уэбба поддержала использование видеотехнологий, которые должны помочь судьям принимать правильные решения на поле.

«Со мной были случаи, когда я хотел проверить правильность своего решения. Так что мы полностью поддерживаем это. Нам интересно все, что поможет уменьшить количество ошибок. Но для начала нужно протестировать это в реальных условиях», - говорит Уэбб.

Речь идет о системе, которая позволяет специально обученным людям просматривать моменты игры с шести камер и быстро передавать информацию об увиденном главному арбитру. Сообщается, что эта система сократит паузы в игре, поскольку решение может быть принято за 10-15 секунд, что заметно меньше, чем остановка встречи и споры футболистов с судьями.