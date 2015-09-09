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    Слуцкий: «Наверное, контракт со сборной мне не нужен»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сообщил, что на сегодняшний день у него нет подписанного контракта с РФС. Специалист утверждает, что никаких документов не подписывал.

    «Мы вообще ни с кем не обговаривали тему моего контракта. Насколько я знаю, РФС общался с клубом. Но со мной никто не общался. Я ничего не подписывал, никаких бумаг. Наверное, он (контракт) не нужен. Я не знаю юридических деталей», - говорит Слуцкий.

    Впрочем, наставника такое положение дел не смущает.

    «Абсолютно не смущает. А что меня должно смущать? Будет ли мне выплачен бонус или нет? Это не та сумма и не та ситуация, где я должен чему-то не доверять. У меня нет никаких оснований для этого».

    Источник: ТАСС

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    09.09.2015 19:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 сентября 2015, 11:21

      цынизм в его словах превышает планку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U 10 сентября 2015, 10:34

      Мужик!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 10 сентября 2015, 09:39

      Тут, я смотрю, многие орангутаны не читают сам текст новости, а смотрят только на заголовок..
      Чувак говорит, что ему плевать на контракт - он просто - делает свою работу, старается вывести сборную на ЧЕ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      StaFF7 10 сентября 2015, 09:31

      Очередная ерунда от бомбардира. Таких бредовых новостей еще ни где не встречал,что они тут пишут

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 10 сентября 2015, 06:55

      ну все. обыграли на соплях мертвых шведов, накидали беспомощному лихтенштейну. теперь в россии точно есть футбол! вводим новую схему лимита на легионеров! чтобы 12 русских на поле было!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Serjinho 10 сентября 2015, 06:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и обязательно леньку-гамбургера тренером во все клубы!

      -4
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 10 сентября 2015, 06:30

      новость преподнесена так, будто Слуцкий говорит, что ему не интересна работа со сборной. По факту же речь именно о документе, мол ничего не предлагают подписывать, но он при этом и не парится, а спокойно работает.
      Честно, думал, что фразу закончит, мол не та сумма и ситуация, чтоб переживать об этом, ну типа, на крайняк и бесплатно 4 мачта отработает, ради сборной. Ан нет, речь о том, что он и так уверен, что ему заплатят. С другой стороны правильно, любой труд должен оплачиваться. Президент больше всех за страну переживает по идее, но все равно получает за это зарплату

      2
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 9 сентября 2015, 23:06

      Лихтенштейн пора забыть,смотреть вперед надо

      1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 9 сентября 2015, 22:43

      все радуются 0-7, а в футболе как был бардак, так и остается покамест

      2
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      Рейтинг: +6

      чепушило 9 сентября 2015, 22:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не нужен чеши тогда из сборной!!! Заявляет на после матчевовой конференции, что надеюсь Дзюба поймает Звездочку, и мы выиграем у Зенита, при чем тут клубы, ты тренируешь сборную губошлеб, надеюсь армейцев нагреют и хорошо, чтобы у них звездочки кружились вокруг головы

      -14
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    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 9 сентября 2015, 21:27

      Оставайся в ЦСКА ты тут нужен...

      8
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