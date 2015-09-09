Слуцкий: «Наверное, контракт со сборной мне не нужен»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сообщил, что на сегодняшний день у него нет подписанного контракта с РФС. Специалист утверждает, что никаких документов не подписывал.

«Мы вообще ни с кем не обговаривали тему моего контракта. Насколько я знаю, РФС общался с клубом. Но со мной никто не общался. Я ничего не подписывал, никаких бумаг. Наверное, он (контракт) не нужен. Я не знаю юридических деталей», - говорит Слуцкий.

Впрочем, наставника такое положение дел не смущает.

«Абсолютно не смущает. А что меня должно смущать? Будет ли мне выплачен бонус или нет? Это не та сумма и не та ситуация, где я должен чему-то не доверять. У меня нет никаких оснований для этого».