Англия не спешит продлевать договор с Ходжсоном

Футбольная ассоциация Англии решила пока отложить переговоры о продлении контракта с главным тренером сборной Роем Ходжсоном несмотря на успешное выступление национальной команды под его руководством.

Поводом для такой осторожности стала ситуация, в которую попала Англия во время работы с Фабио Капелло. Контракт с итальянцем был продлен перед ЧМ-2010. Англичане на турнире выступили неудачно, однако Капелло доработал до конца договора в 2012 году. Чтобы не попасть в такое положение вновь, FA оставляет в силе нынешний контракт Ходжсона, рассчитанный до конца Евро-2016.

«Рою комфортно в этой ситуации. Он как никто другой знает, что в этой игре все зависит от результата. Нам хочется избежать неприятной ситуации, которая была при Капелло после чемпионата мира 2010 года, когда было очевидно, что ничего не получается», - сказал исполнительный директор FA Мартин Гленн.

Напомним, что под руководством Ходжсона сборная Англии первой квалифицировалась на Евро-2016.