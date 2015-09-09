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    Англия не спешит продлевать договор с Ходжсоном

    Футбольная ассоциация Англии решила пока отложить переговоры о продлении контракта с главным тренером сборной Роем Ходжсоном несмотря на успешное выступление национальной команды под его руководством.

    Поводом для такой осторожности стала ситуация, в которую попала Англия во время работы с Фабио Капелло. Контракт с итальянцем был продлен перед ЧМ-2010. Англичане на турнире выступили неудачно, однако Капелло доработал до конца договора в 2012 году. Чтобы не попасть в такое положение вновь, FA оставляет в силе нынешний контракт Ходжсона, рассчитанный до конца Евро-2016.

    «Рою комфортно в этой ситуации. Он как никто другой знает, что в этой игре все зависит от результата. Нам хочется избежать неприятной ситуации, которая была при Капелло после чемпионата мира 2010 года, когда было очевидно, что ничего не получается», - сказал исполнительный директор FA Мартин Гленн.

    Напомним, что под руководством Ходжсона сборная Англии первой квалифицировалась на Евро-2016.

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2015 19:40
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