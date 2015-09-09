«Бомбардир» запускает видеораздел

Главная новость дня - мы сделали раздел видео! Раньше вы могли просмаривать видео только в онлайнах и в новостях, а теперь по всем доступным матчам видеонарезки, интервью и полные видеообзоры можно найти в отдельном разделе.



Пока мы загрузили все доступные видео по РФПЛ-2015/16. В ближайшие дни вас ждет видеоархив по новым сезонам в Англии, Испании, Италии и Франции. Ну а в дальнейшем видеораздел будет регулярно пополняться актуальными видео.

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В каждой новости и статье появился блок "Читайте также". Там вы можете найти последние новости и материалы, которые могут вас также заинтересовать.

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В профиле каждого игрока появились вкладки "Новости" и "Статьи" - все материалы, в которых указан данный игрок, будут отображаться в этих вкладках. Игорь Акинфеев, например, очень этому рад.

За другими изменениями, которые произошли на сайте "Бомбардир.ру", можно следить в специальном дневнике разработчиков.