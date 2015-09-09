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    Ерохин: «Не откажусь поехать в Европу»

    Нападающий «Урала» Александр Ерохин поделился своими карьерными планами и заявил, что был бы не прочь поиграть в Европе.

    «Сейчас я футболист «Урала». Хочу ли расти? Конечно. И прекрасно понимаю: чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит перед собой более высокие цели. В Европу не откажусь поехать.

    Интерес от «Спортинга» был, но конкретного предложения португальцы не сделали. Вариант интересный, я был бы не против. В матчах с ЦСКА «Спортинг» смотрелся хорошо», - сказал футболист.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.09.2015 18:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +296

      Raulya 9 сентября 2015, 21:30

      Аричем тут звезду поймал??? Парень ответил честно, что ушел бы...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 сентября 2015, 20:42

      Кто-то уже предложил поехать в Европу? Не Тарханов ли?

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      Рейтинг: +193

      westerose 9 сентября 2015, 20:03

      Мда... звездная болезнь у чувака.. ничего скоро спустится на землю

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      Рейтинг: +33709

      zra78 9 сентября 2015, 19:45

      Звезду поймал не хилую

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