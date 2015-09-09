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    Саленко: «Дзюба поступил правильно, уйдя из «Спартака»

    Рекордсмен сборной России по количеству мячей в одном матче Олег Саленко прокомментировал покер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна.

    «Рад за Дзюбу. Соперник, конечно, не грозный, но факт остается фактом. Четыре мяча в одном матче забивают не каждый день. Я и перед игрой со Швецией говорил, что нужно делать ставку на форварда "Зенита". Он в итоге оправдал доверие тренера. Теперь почувствует уверенность в своих силах. Считаю, нападающий правильно поступил, уйдя из "Спартака". Теперь выходит на приличный уровень. Результат налицо.

    Самое главное, что Дзюба заряжен на борьбу, голы. Не делит соперников на серьезных и второстепенных. Футбол не прощает какой-то недооценки противника. Дзюба забил четыре мяча "карлику", теперь будет увереннее смотреться в следующих играх», - сказал Саленко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2015 18:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2015, 09:04

      Сборная и Зенит разные вещи.И его результативность в Зените радует-такой снайпер что прям вся страна в ах...........А так играть против слабенькой команды-да еще в большинстве-это что показатель его работоспособности ????? Дзюба забивает когда на него играет вся команда.А в Зените много мастеровитых эгоистов-вот и нет результативности.

      0
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 10 сентября 2015, 07:55

      Одно дерево, похвалило другое...Буга-га...А мы то как рады, что Дзюба перешёл в зеньку...Они тоже (судя по последним играм питерцев) подхватили деревянную болезнь :-)

      1
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      Рейтинг: +11

      uvar-77 10 сентября 2015, 07:02

      Импортозамещение зенита абсолютно деревянный.Для серьёзных игр пусть лавку полирует.

      1
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 9 сентября 2015, 23:07

      В Зените что то не очень он пока

      1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 9 сентября 2015, 21:42

      Как был Дзюба поленом так и остался а забитые мячи дворовой команде вообще не показатель

      5
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > slavutiq70 9 сентября 2015, 22:23

      А у Вас какие показатели?

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > slavutiq70 10 сентября 2015, 06:32

      что ж тогда другие игроки по 10 не забили этой дворовой команде? А иногда вообще Россия еле-еле отскакивала в матчах с "дворовыми" командами, и что-то другие не забивали не то что по 4, даже по 1 голу.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Petrak86 10 сентября 2015, 09:06

      Да потому что его позиция на острие атаки-и команда старалась именно на него играть.Стой там тот же Шатов-он наколотил бы не меньше-если не больше.Глупый вопрос задал и сравнение с другими-это верх ахинеи.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 9 сентября 2015, 20:20

      совет хороший дал.

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