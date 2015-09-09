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    МЛС хочет организовать регулярный турнир с участием английских клубов

    МЛС хочет учредить официальное соревнование с участием американских и английских клубов, которое будет проходить на регулярной основе. Комиссионер МЛС Дон Гарбер считает, что подобный турнир вызовет огромный интерес у американской публики.

    "Мы сейчас находимся в статусе переговоров с английской Премьер лигой по поводу возможности учреждения официального турнира. Английские клубы все равно приезжают к нам каждое лето на беспорядочной основе, чтобы участвовать в различных коммерческих соревнованиях.

    На мой взгляд, было бы очень интересно организовать турнир, в котором бы участвовали победители чемпионата и кубка страны от Англии и победители чемпионата и кубка от США, и проводить его в Нью-Йорке каждый год. Если не каждый год, значит каждые 4 года", - заявил Гарбер.

    Источник: Itv

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    09.09.2015 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 9 сентября 2015, 17:47

      В правильном направлении МЛС развивается.

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    • ...
      Рейтинг: +10

      Windscar 9 сентября 2015, 17:40

      Пошли на три буквы а не турнир вам

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