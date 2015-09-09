Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лам: «Закончу карьеру в 2018 году»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам сказал, что уже знает, когда он закончит свою карьеру.

    «Я определенно для себя решил, что закончу карьеру в 2018 году. Хорошо, что у меня есть время подготовить себя к этому. Я точно также заранее решил, что закончу выступления за сборную после чемпионата мира в Бразилии и, возможно, именно поэтому сейчас совершенно не жалею об этом. О том, что буду делать после того как повешу бутсы на гвоздь еще не думал. Безусловно, я отдохну несколько месяцев. Тренером я себя пока не вижу», - заявил защитник.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2015 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11