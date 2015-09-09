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    Кержаков: «Нет ли профессиональной ревности к голам Дзюбы? Ха, нет, конечно!»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал покер своего одноклубника и нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна.

    «Дзюба сказал: «Кержаков не верил – а я иду за ним»? Молодец, чего уж там. Я думаю, если бы он не шeл за мной, в сборной его не было бы. В принципе всe логично. Команда здорово играет, а он – на острие атаки. В Лихтенштейне сборная создала очень много моментов, и здорово, что практически все реализовала. Артeм играет нападающего, который забивает голы. Ему нужно продолжать в том же духе. И тогда, я думаю, мы, во-первых, выйдем на чемпионат Европы, а во-вторых, добьeмся серьeзных результатов в финальной стадии.

    Нет ли профессиональной ревности? Ха, нет, конечно! Если за несколько лет Артeм догонит меня, значит сборная Росии будет добиваться серьeзных результатов, а это для меня самое главное. Считаю, что наша команда достойна занимать высокие места на европейском и мировом уровне», - сказал нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 15:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 10 сентября 2015, 14:18

      Дзюба: "Нет ли профессиональной ревности к промахам Кержакова? Ха, есть, конечно!"

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      Рейтинг: +36

      корабел 9 сентября 2015, 16:48

      Модераторы!
      Вы не находите, что в комметах появилось немало назойливых призывов типа покупать препараты для секса и прочее? Не удаляете? Популярности бомбардиру такие посты не принесут. Напротив.

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