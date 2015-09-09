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    Карпин: «Дисквалификация на шесть матчей – это перебор»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал шестиматчевую дисквалификацию наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

    «Удивило ли, что Виллаш-Боаша дисквалифицировали на шесть матчей? Безусловно, да. Насколько понимаю, КДК назначает количество игр, исходя из того, были ли до этого похожие прецеденты. Не в курсе, какие именно моменты принимались во внимание в ситуации с португальцем, но дисквалификация именно на шесть матчей – это, как мне кажется, всe равно перебор», - сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 9 сентября 2015, 19:22

      канешна перебор ,пару вполне хватает.

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