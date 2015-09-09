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    Мовсесьян: «Ничего удивительного в матче с Лихтенштейном не произошло»

    Скаут московского ЦСКА Андрей Мовсесьян дал свой комментарий относительно крупной победы сборной России в матче с Лихтенштейном.

    «Ничего удивительного не произошло. Разве что россияне смогли впервые так хорошо реализовать преимущество в классе, если сравнивать с предыдущими играми с футбольными «карликами». Ребята сделали то, что должны были. Я вообще не понимаю, почему такое удивление вызывает разгромная победа России над Лихтенштейном, но совсем не вызывает противоречивых чувств подобные результаты со стороны других коллективов», - сказал Мовсесьян.

    Полное интервью с Андреем Мовсесьяном появится на нашем сайте уже в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 14:06
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 9 сентября 2015, 14:28

      Гиблартар=))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 9 сентября 2015, 14:26

      Потому что это не Балтимор какой-нибудь

      0
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