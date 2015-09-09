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    Миранда рискует пропустить миланское дерби

    Защитник «Интера» Жоао Миранда может не сыграть в матче следующего тура чемпионата Италии против «Милана». Бразилец получил повреждение в товарищеском матче своей национальной сборной против США. Точной информации о травме игрока пока нет.

    «Я получил ушиб колена и не смог продолжить игру. Сейчас мне предстоит пройти медицинское обследование в клубе, чтобы узнать точный диагноз. Я не думаю, что травма серьезна, но наверняка я это знать не могу. Буду работать и тренироваться с командой, делать все, чтобы быть готовым к дерби», - рассказал Миранда.

    Источник: Football Italia

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    09.09.2015 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 9 сентября 2015, 16:08

      Ни дай Бог...Миранда в Интере лучший защитник.И сезон начал на ура,если не будет играть - это большая потеря...

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