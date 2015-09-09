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    Дзампарини: «Ювентус должен верить в Дибалу»

    Президент "Палермо" Маурисио Дзампарини рассказал, что ему очень неприятно наблюдать за тем, как нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сидит на скамейке запасных.

    "Аллегри должен поверить в него. Когда я увидел, что Пауло начинает матч за Суперкубок и стартовый матч чемпионата на скамейке запасных мое сердце наполнилось болью. Я уверен, если "Ювентус" будет использовать в атаке пару Дибала и Мората, они вернут себе доминирование в чемпионате. Эти двое могут уничтожить любую оборону", - сказал Дзампарини.

    Напомним, этим летом Дибала перешел из "Палермо" в "Ювентус".

    Источник: Football Italia

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    09.09.2015 12:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 9 сентября 2015, 17:08

      Впарил за такие деньги Ювентусу и больно ему еще.. Аллегри правильно поступил,что с скамейки начал, там Коман целый сезон на скамейки сидел и ничего

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 9 сентября 2015, 12:11

      Блин, прочел как "Ювентус должен верить в Диаблу" :D

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