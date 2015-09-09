Дзампарини: «Ювентус должен верить в Дибалу»

Президент "Палермо" Маурисио Дзампарини рассказал, что ему очень неприятно наблюдать за тем, как нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сидит на скамейке запасных.

"Аллегри должен поверить в него. Когда я увидел, что Пауло начинает матч за Суперкубок и стартовый матч чемпионата на скамейке запасных мое сердце наполнилось болью. Я уверен, если "Ювентус" будет использовать в атаке пару Дибала и Мората, они вернут себе доминирование в чемпионате. Эти двое могут уничтожить любую оборону", - сказал Дзампарини.

Напомним, этим летом Дибала перешел из "Палермо" в "Ювентус".

