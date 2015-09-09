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    Дзагоев: «Слуцкий сказал, что я не умею бить штрафные»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями от матча с Лихтенштейном (7:0).

    "Со штрафным удачно получилось - я пробил, и рикошет еще немного помог, ускорил мяч. Со Слуцким мы переглянулись, потому что за день до игры он пошутил, что я не умею бить штрафные. Вот, доказал обратное.

    Думаю, при Слуцком команда раскрепостилась, и от этого стала играть быстрее. Дай Бог, чтобы дальше так продолжалось. Я привык к работе с ним в ЦСКА, а другие ребята говорят, что тренер все очень доходчиво объясняет. Он это умеет, профессионал своего дела", - приводит слова Дзагоева его официальный сайт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 11:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +28

      angol43 9 сентября 2015, 22:39

      Еще бабушка говорила: " раз в год и кочерга стреляет".)) Стабильность и еще раз стабильность. Тогда все будут молчать в тряпочку!

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 9 сентября 2015, 15:43

      Сколько тут специалистов собралось... Будет еще и не один...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 сентября 2015, 14:28

      Обратное докажешь, когда хотя бы 3 раза подряд повторишь вчерашний удар! Раз в пять игр Дзагоев выстреливает! Так что об умении говорить не стоит. Просто повезло, хорошо попал по мячу! Следующий удар таким не будет!

      0
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      Рейтинг: +36

      корабел 9 сентября 2015, 13:58

      Хороший способ доказать тренеру, что тот погорячился))

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 сентября 2015, 12:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще сто раз пробьет и не один не залетит,целился наверняка в трибуны и промахнулся,попав в ворота

      -4
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      Рейтинг: +9

      AndIvan > алекс88 9 сентября 2015, 13:30

      Целился скорее всего в стенку

      -2
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      Рейтинг: +352

      mauxa > алекс88 9 сентября 2015, 14:29

      ты его явно с кержаковым путаешь...

      0
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