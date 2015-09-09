Дзагоев: «Слуцкий сказал, что я не умею бить штрафные»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями от матча с Лихтенштейном (7:0).

"Со штрафным удачно получилось - я пробил, и рикошет еще немного помог, ускорил мяч. Со Слуцким мы переглянулись, потому что за день до игры он пошутил, что я не умею бить штрафные. Вот, доказал обратное.

Думаю, при Слуцком команда раскрепостилась, и от этого стала играть быстрее. Дай Бог, чтобы дальше так продолжалось. Я привык к работе с ним в ЦСКА, а другие ребята говорят, что тренер все очень доходчиво объясняет. Он это умеет, профессионал своего дела", - приводит слова Дзагоева его официальный сайт.