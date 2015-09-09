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    УЕФА может исключить «Локомотив» из еврокубков

    Москвоский "Локомотив" может быть исключен из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Железнодорожники не выполняют условия мирового соглашения, которое они заключили с УЕФА. Убытки клуба за последние три сезона составили 126 миллионов долларов, что в три раза превышает установленные нормы.

    Президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила удивление этой информацией:

    "Мы подписали соглашение с УЕФА, которое устроило обе стороны, хоть я и считаю, что это очень жесткий вариант. Но мы скрупулезно выполняем план по снижению расходов. Хотя должна сказать, что действия УЕФА в отношении российских клубов основаны на, скажем так, оценочных суждениях. Как по международным, так и по российским стандартам бухгалтерской отчетности у нас нет убытков. Но по меркам УЕФА до 50% доходов, которые получает клуб, являются нерыночными".

    Напомним, ранее УЕФА не допустил в еврокубки московское "Динамо" по причине нарушения правил ФФП.

    Источник: Коммерсант

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    09.09.2015 11:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36

      корабел 9 сентября 2015, 17:24

      Модераторы
      Опять у вас на ветках мат и реклама других сайтов, средств для секса и прочая дребедень. Народ нормальный будет от вас уходить. Уже начал. Количество постов сокращается.

      0
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      Рейтинг: +64

      красноярец 9 сентября 2015, 15:23

      мало народу хотят ездить плацкартом, всё больше предпочитают авиа перелёты.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > красноярец 9 сентября 2015, 16:44

      Ну не на лошадях же ездить

      3
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      Рейтинг: +13

      palanik_tyumen 9 сентября 2015, 13:38

      заебут*ся они исключать. все нормально будет.

      -1
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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 9 сентября 2015, 13:32

      Реал и барса давно уже в основном покупают а не продают. Им все можно видимо. Почему бы зенит не проверить. У них какой доход кроме Газпрома.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +352

      mauxa > liverpool-today 9 сентября 2015, 14:33

      ошибаешься... у Реала и Барсы как раз норм.. посчитай сам, на какую сумму игроков продано, а на какую куплено..+ их доход за сезон... а это между прочитм 2 самых прибыльных клуба!!!

      -2
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      Рейтинг: +24

      Carhartt > mauxa 10 сентября 2015, 02:10

      Манчестер Юнайтед и Бавария бы с этим поспорили

      1
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 9 сентября 2015, 12:34

      А почему тогда не исключается Реал, Барса и тому подобные гранды? О каком вообще фейр-плей можно говорить например по отношению к ПСЖ, предложившему за Рональдо 150 млн. баксов. А это три бюджета Локо. В уефа уже не знают каким способом уничтожить футбол.

      3
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      Рейтинг: 0

      Evgen54906 9 сентября 2015, 12:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Исключить нах... Динамо исключили...

      -10
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 сентября 2015, 12:21

      Какие расходы?? Локомотив никого толком за большие деньги не покупал в последние годы, да и вообще не очень много кого покупал!!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 сентября 2015, 12:08

      Так скоро спартак будет в Европе играть

      -3
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      Рейтинг: +24

      Carhartt > алекс88 10 сентября 2015, 02:11

      ага...) объявят что играет спартак, а потом еще и их исключат)

      0
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      Рейтинг: -1

      zewum 9 сентября 2015, 12:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -10
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 9 сентября 2015, 11:54

      Вот суки, сколько можно наши клубы гнобить!

      1
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      Рейтинг: +6

      Vadiv > plusnindimon 9 сентября 2015, 11:56

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      Я их вертел на одном месте

      -4
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