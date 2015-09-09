УЕФА может исключить «Локомотив» из еврокубков

Москвоский "Локомотив" может быть исключен из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Железнодорожники не выполняют условия мирового соглашения, которое они заключили с УЕФА. Убытки клуба за последние три сезона составили 126 миллионов долларов, что в три раза превышает установленные нормы.

Президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила удивление этой информацией:

"Мы подписали соглашение с УЕФА, которое устроило обе стороны, хоть я и считаю, что это очень жесткий вариант. Но мы скрупулезно выполняем план по снижению расходов. Хотя должна сказать, что действия УЕФА в отношении российских клубов основаны на, скажем так, оценочных суждениях. Как по международным, так и по российским стандартам бухгалтерской отчетности у нас нет убытков. Но по меркам УЕФА до 50% доходов, которые получает клуб, являются нерыночными".

Напомним, ранее УЕФА не допустил в еврокубки московское "Динамо" по причине нарушения правил ФФП.